Covid, 212 casi in città e oltre 400 in provincia

Solo nel capoluogo sono 212 i nuovi casi, i comuni più colpiti sono Campi Bisenzio e a seguire Scandicci.

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.019 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e risultano 6 decessi tra Firenze, Pistoia, Prato e Pisa.

Sono 619 i tamponi positivi rilevati in provincia di Firenze, a Bagno a Ripoli 5, Barberino di Mugello 9, Barberino Tavarnelle 4, Borgo San Lorenzo 9, Calenzano 17, Campi Bisenzio 32, Dicomano 2, Fiesole 6, Figline e Incisa 20, Firenze 212, Firenzuola 1, Greve in Chianti 7, Impruneta 5, Lastra a Signa 19, Pelago 4, Pontassieve 13, Reggello 13, Rignano sull’Arno 1, Rufina 4, San Casciano in Val di Pesa 12, Scandicci 29, Scarperia San Piero 6, Sesto Fiorentino 25, Signa 17, Vaglia 2, Vicchio 7, Castelfiorentino 8, Capraia e Limite 7, Cerreto Guidi 10, Certaldo 8, Empoli 47, Fucecchio 19, Gambassi Terme 5, Montaione 3, Montelupo 14, Montespertoli 7 e Vinci 10.

In Toscana sono stati rilevati 1.823 tamponi positivi, 1.515 identificati in corso di tracciamento e 308 da attività di screening, sono il 5,4% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono dell’1,1% e raggiungono quota 12.954 (36,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.027.459, 13.502 in più rispetto a ieri. Sono 8.439 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.399 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

Gli attualmente positivi sono oggi 21.040, +8,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 923, 34 in più rispetto a ieri, di cui 119 in terapia intensiva, 9 in più.