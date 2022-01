Covid, 3279 casi e ricoveri in calo nel Fiorentino

Quirinale, Salvini: «Se ho incontrato Cassese? Non so neppure dove abiti»

Sono oltre 1.000 i nuovi contagiati nella sola città di Firenze. Per i ricoveri il bilancio tra ingressi e uscite è a favore di queste ultime

FIRENZE — Sono 3.279 i nuovi casi positivi emersi nella Città metropolitana di Firenze che ha registrato anche 12 decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 30 morti da inizio settimana, in appena 3 giorni.

I ricoveri e i posti letto occupati nelle terapie intensive e nelle degenze ordinarie

Migliora la situazione per quanto riguarda la pressione sugli ospedali della provincia. Non risultano nelle ultime 24 ore nuovi ingressi nelle terapie intensive.

A Careggi sono presenti 12 pazienti in intensiva, 1 in meno, e 189, 3 in meno, nelle terapie ordinarie

A Ponte a Niccheri sono presenti 8 pazienti in intensiva, 2 in meno, e 44 stabili nelle ordinarie

A Scandicci ci sono 49 pazienti in degenza ordinaria, 3 in più

A Borgo San Lorenzo 15 pazienti in degenza ordinaria, 1 in più

Ad Empoli 6 stabili in intensiva e 107 in ordinarie, 1 in più

Alle Oblate 2 pazienti in area Covid, 1 in meno

A Santa Maria Nuova sono 20 i pazienti in ordinaria, stabili

A Villa Ulivella restano stabili i 52 pazienti

Al Meyer sono 15 i piccoli pazienti in degenza, 2 in meno. Nessuno in intensiva

Qui sotto la tabella riepilogativa

La situazione dei nuovi contagi comune per comune

Bagno a Ripoli 85, Barberino di Mugello 38, Barberino Tavarnelle 19, Borgo San Lorenzo 44, Calenzano 53, Campi Bisenzio 202, Dicomano 12, Fiesole 52, Figline e Incisa 106, Firenze 1207, Firenzuola 4, Greve in Chianti 31, Impruneta 39, Lastra a Signa 58, Londa 6, Marradi 14, Palazzuolo sul Senio 4, Pelago 50, Pontassieve 85, Reggello 75, Rignano 30, Rufina 33, San Casciano 44, San Godenzo 1, Scandicci 158, Scarperia e San Piero 18, Signa 76, Sesto Fiorentino 157, Vaglia 5 e Vicchio 12.

Nell'Empolese sono 561 i nuovi casi tra Castelfiorentino 60, Capraia e Limite 27, Cerreto Guidi 36, Certaldo 29, Empoli 167, Fucecchio 82, Gambassi Terme 12, Montaione 11, Montelupo 55, Montespertoli 42 e Vinci 40.