Covid, decessi sopra la media nel fiorentino

Myrta Merlino ospita il compagno Marco Tardelli: «Ti presento come campione del mondo?», «Posso darti del tu?»

Sono 94 ogni 100.000 abitanti i deceduti nell'area metropolitana di Firenze rispetto ad un tasso medio nazionale di 90 morti e toscano di 70

FIRENZE — Nel bollettino regionale il bilancio dei deceduti metropolitani si aggrava con 15 morti nelle ultime 24 ore.

Il report di sabato segnalava 7 nuovi decessi collegabili al Coronavirus in provincia di Firenze. Nella giornata di venerdì erano stati segnalati altri 25 morti riferiti non solo alle 24 ore precedenti ma anche a morti avvenute nelle settimane scorse, come i 32 morti inseriti nel bollettino di giovedì.

Il tasso di mortalità fiorentino, il numero di deceduti in base alla popolazione residente, è di 94 morti ogni 100.000 abitanti sopra la media toscana che è di 70 e superiore anche ai 90 della media italiana.

Per leggere il bollettino Covid con i dati di tutta la Toscana cliccate qui.