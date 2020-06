Covid fermo a zero nella città metropolitana

De Luca: «Campania mai come la Lombardia, con gli anziani lasciati per terra»

Dall'ultimo bollettino territoriale non emergono nuovi casi da segnalare, sono invece stati registrati due decessi in provincia sui quattro toscani

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore nei territori dell’Asl Toscana Centro non ci sono tamponi positivi al Covid 19 mentre risultano 3 decessi, di cui 2 in provincia di Firenze ed 1 in provincia di Pistoia. Restano 3.517 i casi complessivi ad oggi a Firenze

Sono 10.211 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, solo 1 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 360.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 274 casi per 100.000 abitanti sulla media italiana di 395 per 100.000. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara, Lucca, Firenze, e la più bassa Siena.

Complessivamente, 333 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere. Sono 2.822 le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 27, 1 in meno di ieri, di cui 9 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.752, più 2 rispetto a ieri: 320 persone clinicamente guarite, meno 13 rispetto a ieri, e 8.432, più 15 rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti con doppio tampone negativo.