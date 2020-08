Covid, i casi del Mugello segnano il Fiorentino

In auto sul nuovo ponte di Genova: «Lavorare in quarantena è stata dura, ma non ci siamo mai fermati»

Da diversi giorni le operazioni di tracciamento seguite al cluster originato nel Mugello incidono sui casi registrati nella provincia di Firenze

FIRENZE — Sono 10 in più i casi registrati oggi in tutta la Toscana, ci sono 2 positivi registrati nei territori dell’Asl Toscana Centro dove nelle ultime 24 ore non risulta nessun decesso. Ci sono 2 casi in provincia di Firenze, 1 Cerreto Guidi ed 1 a Scarperia San Piero da ricollegarsi al cluster originato qualche giorno fa nella zona del Mugello. Sono 3.298 i casi complessivi ad oggi a Firenze.

In Toscana salgono a 10.508 i casi di positività al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri, 7 identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening. I guariti crescono e raggiungono quota 8.974. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 432.068, 1.492 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 398.

Complessivamente, 381 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 1 in meno rispetto a ieri.

Sono 1.298, meno 49 rispetto a ieri, le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 17, 2 in più rispetto a ieri, di cui 1 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 8.974, 8 in più rispetto a ieri: 141 persone clinicamente guarite, più 7 rispetto a ieri, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.833 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Oggi, come detto, si registra 1 nuovo decesso, di un uomo di 88 anni, in provincia di Lucca.

Sono 1.136 i deceduti dall’inizio dell’epidemia così ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 144 a Lucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.