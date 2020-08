Il Covid infetta altre 3 persone nella Metrocittà

«Venezia? No, Torino». La città piemontese allagata dopo un temporale estivo

I nuovi casi sono stati individuati dalla Asl Centro tra il capoluogo e il Mugello. In Toscana sono 21 i contagiati in più in 24 ore

FIRENZE — Stesso incremento di ieri per quanto riguarda i contagi da Covid-19 in provincia di firenze. I nuovi casi sono infatti 3 così distribuiti sul territorio secondo quanto comunicato dalla Asl Toscana Centro: 2 sono a Firenze e 1 a Vicchio, in Mugello.

Non ci sono nuovi decessi da segnalare nel territorio della Città Metropolitana. Allargando invece lo sguardo alla Toscana, se ne segnala invece purtroppo uno in provincia di Pisa: si tratta, come riportato dal bollettino regionale sull'epidemia, di un uomo di 77 anni.

In tutta la regione oggi sono stati 21 i nuovi casi di positività al SarsCov2 registrati. L'età media dei nuovi casi è di 40 anni e nuovamente più della metà dei nuovi casi di contagio è legata a rientri dall'estero, nella maggior parte dei casi per vacanza: del totale infatti, 11 sono rientrati dall'estero, 9 per motivi di vacanza.

Il totale delle persone contagiate da quando l'emergenza Covid-19 è esplosa, quindi, sale a 10.854 mentre i decessi sono 1.139. I guariti restano stabili a 9.028.