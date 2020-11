Covid, la Metrocittà scende sotto i 500 nuovi casi

E' il dato più basso degli ultimi sette giorni per la Città metropolitana che ha registrato anche 14 decessi in calo rispetto ai giorni precedenti

FIRENZE — Sono 498 i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Firenze nelle ultime 24 ore. Nelle precedenti 24 ore i nuovi tamponi positivi erano stati 628 dopo la rilevazione di 554 casi come la giornata di domenica, ma nel mezzo c'era stato un lunedì da oltre 700 casi giornalieri. Il picco mensile è stato di 911 casi positivi segnalati sabato 7 Novembre, superiore al picco di Ottobre di 834 ma la Toscana non era ancora sottoposta alle misure delle zone gialle e poi arancioni.

Il sindaco di Firenze ha commentato "Si tratta di una buona notizia ma non esiste ancora un trend sul quale basare delle previsioni".

Nel dettaglio gli ultimi casi rilevati sono segnalati a Bagno a Ripoli 10, Barberino di Mugello 5, Barberino Tavarnelle 3, Borgo San Lorenzo 10, Calenzano 21, Campi Bisenzio 35, Dicomano 1, Fiesole 3, Figline e Incisa Valdarno 11, Firenze 178, Firenzuola 6, Impruneta 7, Lastra a Signa 7, Marradi 1, Pelago 2, Pontassieve 6, Reggello 5, Rignano sull’Arno 3, Rufina 6, San Casciano Val di Pesa 5, Scandicci 30, Scarperia e San Piero 4, Sesto Fiorentino 28, Signa 7, Vaglia 13, Vicchio 2 altri 89 casi nell'area empolese a Capraia e Limite 4, Castelfiorentino 5, Cerreto Guidi 7, Certaldo 6, Empoli 27, Fucecchio 12, Montaione 1, Montelupo F.no 10, Montespertoli 6 e Vinci 11.

La Toscana è scesa sotto ai 2.000 contagi giornalieri ma ha registrato 37 decessi in 24 ore, e 35 ricoveri in più, 10 nelle terapie intensive.