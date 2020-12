Covid, nel fiorentino calano i nuovi positivi

E' Scandicci il comune con il maggior incremento di nuovi casi dopo il capoluogo, diminuisce il numero dei tamponi positivi nell'area metropolitana

FIRENZE — Sono 145 i nuovi casi positivi nella Città metropolitana registrati nelle ultime 24 ore. Nella giornata di domenica ne erano stati segnalati 230 e sabato 194.

La curva epidemiologica continua ad essere instabile ma i valori sono al ribasso rispetto alla settimana precedente che si era chiusa con 234 positivi mercoledì, 197 giovedì e 272 nella giornata di venerdì.

Migliorano i dati segnalati dai comuni metropolitani tutti abbondantemente inferiori ai 10 contagi nell'arco delle 24 ore ad eccezione di Scandicci che registra 12 nuovi tamponi positivi.

I 145 nuovi casi in provincia di Firenze sono stati rilevati a Bagno a Ripoli 3, Barberino di Mugello 1, Borgo San Lorenzo 2, Calenzano 1, Campi Bisenzio 3, Fiesole 2, Figline e Incisa 2, Firenze 55 , Impruneta 4, Lastra a Signa 8, Pelago 1, Pontassieve 2, Reggello 5, Rignano sull’Arno 1, Greve in Chianti 2, San Casciano in Val di Pesa 2, Scandicci 12, Sesto Fiorentino 8, Signa 5 e Vicchio 1.

