La lezione di Burioni sull'immunità di gregge: «Vaccinarsi è un gesto di responsabilità civile, la libertà è un'altra cosa» La lezione di Burioni sull'immunità di gregge: «Vaccinarsi è un gesto di responsabilità civile, la libertà è un'altra cosa»

Attualità lunedì 30 novembre 2020 ore 17:40

Covid, nella Metrocittà 245 nuovi positivi

Nell'ultimo bollettino riporta il capoluogo in prima posizione per numero di casi odierni al Covid-19. In totale salgono a 29.053 i casi totali