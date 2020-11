Covid, nuovi casi in risalita nella Metrocittà

Napoli, davanti al San Paolo l'emozionante omaggio dei tifosi: cori e fumogeni per Maradona

L'ultimo bollettino sanitario inverte la tendenza degli ultimi giorni registrando un aumento di tamponi positivi nella provincia di Firenze

FIRENZE — La curva dei contagi torna a salire passando dai 250 tamponi positivi di mercoledì 25 Novembre ai 374 registrati nelle ultime 24 ore. Sono 139 oggi i casi rilevati nella sola città di Firenze che nelle ultime ore era arrivata a sfiorare il record negativo dei 100 positivi giornalieri.

I contagi erano scesi gradualmente fin sotto al tetto dei 300 rispetto al mese di Novembre che viaggiando sulla soglia dei 600 casi è arrivato a toccare punte di 911 tamponi positivi in un solo giorno.

La decisa flessione dell'ultima settimana, passata da 365 a 319 e poi 250 casi nell'arco delle 24 ore è stata messa nuovamente in discussione.

I 374 casi di oggi in provincia di Firenze sono segnalati tra Bagno a Ripoli 16, Barberino di Mugello 1, Barberino Tavarnelle 1, Borgo San Lorenzo 4, Calenzano 3, Campi Bisenzio 10, Fiesole 12, Figline Incisa 9, Firenze 139, Firenzuola 1, Greve in Chianti 1, Impruneta 1, Lastra a Signa 4, Londa 1, Pelago 2, Pontassieve 4, Reggello 4, Rufina 1, San Casciano in Val di Pesa 2, Scandicci 22, Scarperia e San Piero 2, Sesto Fiorentino 12, Signa 13 e Vaglia 1

