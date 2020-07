Covid, su 14 nuovi casi 10 sono nel Fiorentino

Dieci dei 14 casi registrati nelle ultime 24 ore in tutta la Toscana sono riferiti a tamponi provenienti dall'area metropolitana fiorentina

FIRENZE — L'aggiornamento sanitario sui nuovi casi di Covid registra 14 nuovi casi in Toscana, 11 i positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro, 10 dei quali nella Città metropolitana di Firenze.

I 10 casi in provincia di Firenze sono stati segnalati 3 nel capoluogo, 1 a Bagno a Ripoli, 1 a Borgo San Lorenzo, 4 a Sesto Fiorentino ed 1 a Reggello. Inoltre secondo i dati diffusi dalla Regione Toscana 3 dei 14 casi odierni sono da ricollegarsi al cluster evidenziatosi nella zona del Mugello. Salgono dunque a 3.291 i casi complessivi registrati ad oggi a Firenze.

Gli attualmente positivi in tutta la Toscana sono oggi 387. Complessivamente, 370 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 2 in meno rispetto a ieri. Sono 1.330, più 26 rispetto a ieri, le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 17, nessuno in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 8.962, 16 in più rispetto a ieri.

