Epidemia senza freni, 432 nuovi casi e 3 morti

Nella Città Metropolitana un terzo dei nuovi casi toscani, balzati a 1.290 in un giorno mentre si aspetta che scattino le zone rosse nel week end

FIRENZE — Con le nuove misure restrittive esecutive dopo la firma da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella dell'ordinanza che impone le "aree di massima sicurezza" in due zone della città per evitare gli assembramenti, i nuovi casi di Covid registrati nell'arco di 24 ore nella Città Metropolitana di Firenze balzano a 432 contro i 277 di ieri. Praticamente un terzo dei nuovi casi totali individuati in tutta la Toscana: 1.290.

Giusto per avere un'unità di misura che spieghi anche il balzo dei casi individuati, i tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 973.655, 11.378 in più rispetto a ieri. L'età media dei nuovi contagiati è di 46 anni.

Questa la distribuzione dei casi sul territorio così come comunicata dalla Asl Toscana Centro: Bagno a Ripoli +16, Barberino di Mugello +1, Barberino Tavarnelle +1, Borgo San Lorenzo +7, Calenzano +5, Campi Bisenzio +19, Fiesole +5, Figline e Incisa +17, Firenze + 172, Greve in Chianti +2, Impruneta +5, Lastra a Signa +8, Londa +1, Pelago +2, Pontessieve +12, Reggello +32, Rufina +6, San Casciano in Val di Pesa +11, Scandicci +29, Scarperia San Piero + 4, Sesto Fiorentino +18, Signa +3, Vaglia +2, Vicchio +7.

E al conto, purtroppo, si aggiungono anche altre 3 vittime su 8 complessive in Toscana. L'età media è di 85,6 anni.

L'ammontare delle persone contagiate nel Fiorentino dall'inizio dell'epidemia, a questo punto, sale a 8.122 mentre quello dei decessi sale a 452 (su 1.237 totali in tutta la regione).

Firenze, con 44,7 contagiati per 100.000 abitanti resta anche oggi la seconda provincia toscana per tasso grezzo di mortalità dopo Massa Carrara (96,5 x100.000) e Lucca (38,4 x100.000).