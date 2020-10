Il Covid non frena, altri 48 casi nel Fiorentino

Maltempo, nello Spezzino esonda in più punti il fiume Vara: interrotte le strade provinciali

Ancora in aumento i contagi giornalieri segnalati dal bollettino regionale. Non ci sono nuovi decessi. Nuovi positivi in 13 comuni

FIRENZE — Il contagio da Covid torna a volare alto anche in provincia di Firenze dove giù ieri si erano registrati 45 nuovi casi positivi: oggi quelli in più sono 48. Un ritmo sostenuto che va di pari passo con quello registrato a livello regionale: oggi sono 223 i nuovi casi in Toscana.

Si aggiorna quindi il numero dei contagi complessivi che diventano, solo per la Città Metropolitana di Firenze, 4.389 (in Toscana sono 15.194 in tutto).

Ecco la distribuzione dei nuovi casi come segnalata dalla Asl Toscana Centro:

- Firenze 12

- Borgo San Lorenzo 1

- Calenzano 3

- Campi Bisenzio 6

- Lastra a Signa 1

- Impruneta 2

- Pontassieve 1

- San Casciano in Val di Pesa 2

- Scandicci 4

- Sesto Fiorentino 4

- Vaglia 1

Altri 11 casi sono stati segnalati in zona Empolese:

-Castelfiorentino 1

- Empoli 6

- Fucecchio 3

- Montespertoli 1

Da segnalare, comunque, che secondo il bollettino regionale sull'epidemia non si registrano nuovi decessi riconducibili al Covid. Il numero dei deceduti a Firenze resta quindi molto alto ma fermo almeno per oggi: 420 (1.165 in tutta la Toscana).

Firenze si conferma la seconda provincia toscana per tasso di mortalità di casi dopo Massa Carrara e prima di Lucca, mentre è la terza per numerosità di casi positivi.