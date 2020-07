Il Covid non molla e contagia ancora il Fiorentino

Salgono a 10.338 i casi di positività al Coronavirus in Toscana. Sono 8 in più quelli segnalati rispetto a le ultime 24 ore, 5 di rientro dall'estero

FIRENZE — In Toscana ci sono nuovi casi di contagio da Covid 19, sono due quelli rilevati dall'Asl Toscana centrale nell'area fiorentina dove è stato registrato anche un decesso sui due segnalati a livello regionale, due uomini con un'età media di 74 anni. Cinque degli otto nuovi casi odierni registrati fino alle 14 in Toscana sono riconducibili a persone rientrate dall’estero.

Salgono a 3.224 i casi complessivi ad oggi a Firenze dove i morti diventano 414 dall'inizio dell'epidemia.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 277 casi per 100.000 abitanti su una media italiana di 403. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara, Lucca, Firenze e la più bassa Livorno.

Complessivamente, 301 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 717, più 18 rispetto a ieri, le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 12, 2 in più rispetto a ieri, di cui 3 in terapia intensiva.

I guariti sono 8.898: 163 persone clinicamente guarite e 8.735 dichiarate guarite a tutti gli effetti.