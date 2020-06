Il fiorentino resiste al Covid con zero casi

La gaffe di Salvini in versione ingegnere: «Si autoalimenterà con i pannelli di metano»

L'ultimo bollettino sanitario conferma dati confortanti con zero decessi e zero contagi nelle ultime 24, un solo decesso a livello regionale

FIRENZE — Nei territori dell’Asl Toscana Centr è emerso soltanto 1 nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore mentre non risulta nessun decesso. Il tampone positivo registrato nell'ultimo bollettino è riferito caso alla provincia di Pistoia. Si registra 1 nuovo decesso in Toscana, si tratta di un uomo di 67 anni.

Sono 10.217 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 6 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 337.

Sono 3.518 i casi complessivi ad oggi a Firenze mentre la Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 274 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi, Lucca con 353, Firenze con 348, la più bassa Siena con 165.

Complessivamente, 311 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, meno 22 rispetto a ieri. Sono 2.718, meno 104 rispetto a ieri, le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 26, 1 in meno di ieri, di cui 6 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.780, più 28 rispetto a ieri: 325 persone “clinicamente guarite” più 5 rispetto a ieri, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.455, più 23 rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.