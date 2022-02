Super bollette e Covid frenano i consumi

Nemmeno il Natale ha spinto i fiorentini agli acquisti, con cali del -30,7% in alcuni settori rispetto al 2019. L'inflazione non ha certo aiutato

PROVINCIA DI FIRENZE — L’inflazione, la super bolletta energetica e l’emergenza Covid-19: questa la triplice che dal Dicembre 2021 e con effetto trascinamento su Gennaio 2022 ha prodotto una frenata importante nei consumi delle famiglie fiorentine e metropolitane. Lo rileva il monitor che la Camera di commercio della provincia di Firenze ha attivato con Axepta sui pagamenti con moneta digitale.

E se i numeri del Pil dell’area metropolitana fiorentina nel 2021, in linea con il dato nazionale (+6,5% l’anno scorso, +4% quest’anno), ridimensionano le stime precedenti pur rimanendo di segno positivo, la frenata dei consumi a partire da Dicembre è sostanziosa: -10% complessivo a Dicembre 2021 rispetto al 2019, con numeri di settore che vedono un -10,5% a Dicembre (sempre sul 2019) per i consumi discrezionali con -30,7% per l’abbigliamento, -30,2% per gli alberghi e -8% per ristoranti e bar.

Sì perché, spiega il presidente della Camera di commercio Leonardo Bassilichi, “l’indice sintetico del Pil, da solo, non riesce più a fotografare lo stato di salute dell’economia. Le aziende, anche quelle che vanno bene e lavorano, sono ormai senza margini per colpa dei rincari delle materie prime e in particolare dell’energia”. Tra le imprese c’è ancora molta sofferenza. Gli effetti psicologici della recrudescenza pandemica e delle restrizioni conseguenti, e il tasso d’inflazione che ha toccato il 4% impattano sulle scelte delle persone e sui consumi.

In dettaglio, la flessione dei consumi rispetto al 2019 (primo riferimento pre-pandemia) secondo l’indagine Axepta ha riguardato soprattutto le attività turistiche (-36,8%) e le librerie (-39,7%). Male intrattenimento (-16,7%), palestre (-16,5%), negozi d’elettronica (-10,8%) e ristoranti (-8,3%). In calo anche i supermercati (-4,3%), sempre nelle prime tre settimane di Dicembre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il mese di Gennaio 2022 è andato addirittura peggio. Anche se il Pil continua a crescere e quest’anno dovrebbe sfiorare il +4% rispetto al 2021.

In questa ottica, la Camera di commercio di Firenze ha deciso un nuovo stanziamento di 1,6 milioni per aiutare le attività economiche sul fronte della digitalizzazione, dello sviluppo internazionale e della sicurezza dei luoghi di lavoro. I relativi bandi, per accedere ai contributi a fondo perduto, saranno varati a partire da metà Febbraio.