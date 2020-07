Nel fiorentino rallenta l'epidemia di Covid

Il sindaco di Sesto prende in giro i vigili di Milano in monopattino: il video con la musica dei Chips

Negli ultimi giorni i bollettini sanitari hanno segnalato una situazione sotto controllo con pochi contagi, nessun decesso nelle ultime 24 ore

FIRENZE — Sono due i nuovi casi positivi segnalati nei territori dell’Asl Toscana Centro dove nelle ultime 24 ore non risulta nessun decesso. I due casi sono stati riscontrati a Capraia e Limite ed a Prato.

In Toscana sono 10.254 i casi di positività al Coronavirus. I guariti raggiungono quota 8.825. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 341.165, 4.055 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 323. Si registrano 2 nuovi decessi: 1 uomo e 1 donna, con un’età media di 73 anni nella provincia di Massa Carrara.

Sono 3.192 i casi complessivi a oggi a Firenze, 534 a Prato, 747 a Pistoia, 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 930 a Pisa, 477 a Livorno, 676 ad Arezzo, 429 a Siena, 396 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

La Toscana ha un tasso di contagio di 275 casi per 100.000 abitanti sulla media italiana circa 399. La provincia di notifica con il tasso più alto è Massa Carrara.

Sono 305 le persone in isolamento a casa, con sintomi che non richiedono cure ospedaliere. Sono 1.874, 151 in meno rispetto a ieri, le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 18, 5 in meno di ieri, di cui 5 in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.825, più 8 rispetto a ieri: 261 persone divenute asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.564, più 13 rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti.