Il Covid minaccia la Metrocittà, 50 casi a Firenze

La Toscana ha registrato un nuovo picco di contagi con 581 casi nelle ultime 24 ore di monitoraggio, aumentano i ricoveri e le persone in isolamento

FIRENZE — Sono 269 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro nelle ultime 24 ore con 143 casi in provincia di Firenze, di cui 22 in zona empolese.

Nel dettaglio a Bagno a Ripoli 3, Barberino di Mugello 2, Barberino Tavarnelle 2, Borgo San Lorenzo 7, Calenzano 10, Campi Bisenzio 6, Fiesole 3, Figline e Incisa 4, Firenze 50, Greve in Chianti 1, Lastra a Signa 3, Pontassieve 1, Reggello 2, Rignano sull'Arno 3, Rufina 1, Scandicci 8, Scarperia e San Piero 7, Sesto Fiorentino 4, Signa 3, Vaglia 1 e 22 casi in zona empolese a Capraia e Limite 3, Castelfiorentino 3, Cerreto Guidi 1, Certaldo 1, Empoli 4, Fucecchio 7, Montelupo 2 e Montespertoli 1.

Intanto in Toscana sono stati raggiunti oggi i 581 casi in più rispetto a ieri per una età media di 44 anni circa. I tamponi eseguiti sono stati 11.146 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 7.906, più 6,4 per cento rispetto a ieri. I ricoverati sono 322 , 47 in più rispetto a ieri, di cui 46 in terapia intensiva.