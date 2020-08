Covid, in provincia di Firenze 21 nuovi infettati

La Asl Centro ha rilevato i nuovi casi tra il capoluogo, il Valdarno, il Mugello e l'Empolese. Nessun decesso in più. In Toscana 82 nuovi casi

FIRENZE — Leggera diminuzione dei nuovi casi di positività al Covid in provincia di Firenze pur essendo, anche oggi, 21 i nuovi positivi rilevati dalla Asl Toscana Centro e comunicati dal bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia.

Questa la distribuzione dei casi sul territorio provinciale:

- Firenze: 11

- Figline e Incisa Valdarno: 1

- Vicchio: 1

I casi nell’empolese:

- Fucecchio: 4

- Castelfiorentino: 1

- Capraia e Limite: 1

- Certaldo: 1

- Gambassi Terme: 1



Sono saliti quindi in tutto a 3.617 i casi di Covid-19 in provincia di Firenze, a fronte degli 11.595 casi di positività rilevati a livello regionale da quando è esplosa l'emergenza sanitaria. Non si registrano, in ogni caso, nuovi decessi nell'area fiorentina (in Toscana invece se ne è registrato purtroppo uno in più in provincia di Massa Carrara, un paziente di 68 anni): i decessi restano quindi 417 nella Metrocittà mentre salgono a 1.141 in tutta la Toscana.