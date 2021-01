Cedimento in Fipili, intervento in due fasi

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

La definizione del progetto è prevista per la prossima settimana. Videoriunione con i sindaci Nardella e Bagni, i tecnici di Avr e Metrocittà

LASTRA A SIGNA — Il maltempo sul territorio del Comune di Lastra a Signa ha causato in via di Carcheri, all’altezza del lago Il Chiuso, il cedimento del muro di contenimento della Fi-Pi-Li, all'altezza di via di Carcheri.

Oggi il sindaco metropolitano Dario Nardella ha convocato una videoriunione con i tecnici di Avr e Città Metropolitana e con Angela Bagni, sindaco di Lastra a Signa, per fare il punto della situazione.

"I tecnici di Avr hanno già effettuato un intervento per ripulire l'area e creare un terrapieno nella parte interessata dal cedimento e, rende noto la Città Metropolitana "Riferiscono che non c'è alcun rischio di crollo della strada".

Ora Avr sta redigendo un progetto di intervento da realizzare in due fasi: "La prima fase - spiega Metrocittà- avrà come obiettivo la messa in sicurezza da attuarsi con la posa di blocchi di calcestruzzo e la seconda fase si svilupperà realizzando il prolungamento della paratia di micropali in modo da contenere in maniera strutturale il rilevato. La definizione del progetto è prevista per la prossima settimana".

"La sgc FiPiLi - prosegue l'ente- è una strada di grande comunicazione di proprietà della Regione Toscana. La Città Metropolitana, cui spetta la manutenzione, è pronta a intervenire non appena la Regione Toscana metterà a disposizione le risorse necessarie. Attendiamo che la Regione dichiari lo stato di emergenza per consentire alla Città Metropolitana di intervenire in somma urgenza così da attivare rapidamente tutti i lavori necessari. Se le tempistiche sono rispettate, si prevede il completamento della messa in sicurezza (prima fase) e la riapertura della carreggiata nell’arco di 45 giorni".

Attualmente è chiusa la carreggiata della FiPiLi in direzione Firenze, tra i km 9,7 e 11,5 nel tratto tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa. Il traffico scorre nelle due direzioni occupando la carreggiata in direzione mare.