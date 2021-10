Comunità in aiuto dei giovani ortolani coraggiosi

L'associazione che si occupa di inserimento al lavoro dei ragazzi autistici è stata duramente colpita dal violento temporale del 26 Settembre

FUCECCHIO — Gli Ortolani Coraggiosi di Ventignano sono tra i danneggiati dal violento temporale che domenica 26 Settembre ha colpito alcune zone della Toscana, l'associazione si occupa di inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi autistici che nelle campagne fucecchiesi hanno casette in legno, attrezzi, serre e campi coltivati.

Questo l'appello lanciato dai ragazzi "Cari amici, vi scriviamo in questo periodo già precario e instabile, per condividere con voi l'ennesimo dolore che ci ha afflitti. Abbiamo trovato la nostra casetta riconoscibile a stento, il maltempo ha portato via la copertura del tetto, causando danni rilevanti alla struttura e a parte del materiale che si trovava all'interno. È dura trovare le parole per questo ennesimo duro colpo da affrontare. Le foto che alleghiamo non mostrano la ferita più grande, quella ce la portiamo dentro: il nostro progetto di vita libera per ragazzi con autismo e altri disturbi psichici, già molto impegnativo da portare avanti, oggi ha subito un altro duro colpo. Adesso come non mai il nostro coraggio ha bisogno del vostro sostegno".

Cittadini, Comune di Fucecchio e parrocchie si sono attivati per sostenere l'attività dell'associazione.

Il consiglio comunale di Fucecchio su proposta del sindaco Alessio Spinelli, ha devoluto i gettoni di presenza a sostegno dei giovani “La volontà è quella di continuare a sostenere questo splendido progetto che vive sul nostro territorio facendo appello a tutta la comunità. Proprio come avvenne alcuni anni fa quando un fulmine danneggiò la Casa di Ventignano e partì una catena di solidarietà e raccolta fondi per riparare i danni causati dall'evento atmosferico". "Oggi come allora è importante che tutti coloro che ne hanno la possibilità sostengano gli Ortolani Coraggiosi facendo una donazione. Dopo i tanti problemi causati dalla pandemia da Covid-19, è fondamentale che questi ragazzi possano riprendere la loro attività lavorativa e la produzione dei loro buonissimi prodotti della terra” ha concluso Spinelli.

Come annunciato domenica prossima, 3 ottobre, avevamo pensato di indire una raccolta speciale durante tutte le Sante Messe della Parrocchia per i lavori effettuati in Collegiata al coro alla cella del Santo e all'Organo espressivo.

Don Andrea della parrocchia della Collegiata di San Giovanni Battista ha promosso per Domenica 3 Ottobre una raccolta straordinaria di fondi che sarà devoluta agli Ortolani Coraggiosi che "A Ventignano, dalla sera alla mattina, hanno visto divelte e danneggiate fortemente tutte le loro attrezzature da lavoro nonché locali e serre. Sicuramente la nostra comunità farà sentire il suo amore e certamente non mancherà della carità fraterna".