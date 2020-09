Piazzati i cartelli a tutela dei ciclisti

La campagna promossa dall'atleta e scrittrice Paola Gianotti ha fatto tappa ieri mattina nella città di indro Montanelli

FUCECCHIO — Anche a Fucecchio ci saranno i cartelli che invitano gli automezzi a mantenere la distanza di sicurezza dai ciclisti. Il primo è stato inaugurato ieri mattina in occasione della seconda tappa del "Giro della Toscana” che Paola Gianotti, ciclista e scrittrice, ha iniziato per lanciare la campagna di sensibilizzazione “Io rispetto il ciclista”.

Ad attenderla a Fucecchio, in via Provinciale Fiorentina, c'era l'assessore allo sport insieme ad un bel gruppo di ciclisti locali che si sono uniti alla carovana diretta nel Mugello per percorrere un tratto della tappa. La campagna di sensibilizzazione pone l'attenzione sul rispetto della distanza di sicurezza tra ciclisti e auto in transito, che dovrebbe essere di 1,5 metri, attraverso cartelli gialli su cui, tra il disegno di un'auto e quello di un ciclista, è riportata la scritta “Io rispetto il ciclista”.