Incivili record, in strada 20 quintali di rifiuti

Sono stati raccolti in 10 giorni dal personale di Alia impiegato nel servizio straordinario dedicato all'abbandono dei rifiuti sulle strade

FUCECCHIO — In soli 10 giorni quasi 20 quintali di rifiuti sono stati raccolti nell'intervento di pulizia delle banchine stradali realizzato a Fucecchio da Alia Servizi Ambientali Spa a partire dal 18 Gennaio.

Tutti i rifiuti raccolti, tra cui contenitori in plastica, cartacce, bottiglie, sacchi con residui di cibo e spazzatura varia, sono stati rimossi e trasferiti al centro di raccolta di Ponte a Cappiano per lo smaltimento.

L'intervento rientra nel servizio aggiuntivo di cui si avvale il Comune di Fucecchio "Molte persone, purtroppo, hanno la triste abitudine di gettare i rifiuti sulle banchine stradali dal proprio mezzo in corsa. Un'inciviltà che costa cara all'intera comunità, in primis dal punto di vista dell'impatto ambientale e dell'inquinamento, e secondariamente dal punto di vista prettamente economico, in quanto il servizio ricade poi sui costi complessivi della Tariffa di Igiene Ambientale".

L'intervento ha riguardato via Pesciatina, dalle Vedute a località Ferretto, via di Poggio Adorno SP 61 dalle Vedute alla discesa per Santa Croce sull'Arno, via delle Cerbaie SP 111 dall'intersezione con la SP 60 fino alla località Cavallaia attraversando la frazione di Massarella, via Ramoni, via Montebono, via Poggio Osanna, via di Rimedio, via Mattei, via della Querciola, via Salanova, via di Burello, la pista ciclabile che attraversa la località Botteghe, via del Ronzinello e traverse, via Romana Lucchese SP 15 e la SP 11.

In questo periodo anche molte associazioni e gruppi di cittadini di Fucecchio e delle frazioni si stanno mobilitando a tutela dell'ambiente, dedicando pomeriggi ad azioni di pulizia mentre passeggiano nelle campagne circostanti Fucecchio.