Servizio Civile, ultime 48 ore per fare domanda

Ci sono a disposizione 36 posti nei comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d'Arno, San Miniato e Santa Croce sull’Arno

FUCECCHIO — C'è tempo fino alle ore 14 di venerdì 28 Maggio per presentare la domanda di partecipazione al Servizio Civile volontario. Possono farlo i giovani dai 18 ai 29 anni, disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati in Toscana.

A Fucecchio, oltre ai 6 posti disponibili presso il Comune, ci sono 2 posti per volontari del Servizio Civile anche presso la Pro Loco, per il progetto Toscana materiale ed immateriale, uno dei sette progetti approvati e finanziati dal “Comitato Regione Toscana dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia” nell'ambito di Giovanisì, ed inserito nell'area tematica relativa alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Nei comuni del Valdarno Inferiore Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d'Arno, San Miniato e Santa Croce sull’Arno sono a disposizione 36 posti, suddivisi su 6 progetti: Amico Comune un aiuto all'orientamento nei servizi comunali (8 posti di cui 1 presso il Comune di Fucecchio); Biblioteche in Rete risorse virtuali e realtà territoriali (10 posti di cui 2 presso il Comune di Fucecchio); Extrascuola e Famiglie i servizi educativi per i bambini, le famiglie e i giovani (6 posti di cui 3 presso il Comune di Fucecchio); Donne Libere percorsi di sostegno delle donne e dei bambini vittime di violenza (2 posti); Praticare la Qualità nei Servizi Educativi per la Prima Infanzia (6 posti); Una Bella Differenza nuovi modi di pensare e agire per il benessere di bambini e famiglie che vivono in un contesto multiculturale (4 posti).

La domanda di partecipazione, corredata dal Curriculum Vitae debitamente datato e firmato in forma autografa, può essere presentata solo on-line, accedendo al sito servizi.toscana.it/sis/DASC.