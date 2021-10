Sindaco mette le luci di Natale e anticipa tutti

Tensione al corteo no Green pass di Milano, la protesta non si ferma e partono le cariche della polizia

"Rimandando si rischia di vedercele montare solo a pochi giorni dal Natale" così il sindaco ha deciso di montare le luminarie e anticipare tutti

GAMBASSI TERME — Tra i primi borghi della Toscana ad avere già addobbato le strade per le feste di Natale c'è sicuramente Gambassi Terme.

"Rimandando si rischia..." lo ha detto il sindaco Paolo Campinoti sui social dove ha spiegato la ragione di avere anticipato i tempi rispetto ai colleghi.

"Abbiamo scelto di partire fra i primi, nel montarle, perché rimandando si rischia di vedercele montare solo a pochi giorni dal Natale. Da fine Ottobre iniziano le commesse delle città più grandi e aumenta la probabilità di non arrivare con sufficiente anticipo rispetto alle feste" il ragionamento è dunque questione di priorità per non ritrovarsi alla fine della lista dei comuni.

"Naturalmente, tranne qualche prova per l'impianto, aspetteremo un po' ad accenderle" ha aggiunto e concluso il sindaco Campinoti.