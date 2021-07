​I nuovi trend nella Toscana del post Covid, tra smart workers e acquisti online

In Toscana, gli effetti del Covid si sono fatti sentire non solo tra gli imprenditori ma anche tra i clienti

TOSCANA — Il Covid ha sicuramente influito sulla vita di tutti noi ed è innegabile che alcuni dei nuovi trend che possiamo considerare ormai affermati oggi siano una diretta conseguenza della pandemia. D’altronde, con le restrizioni che fino ad alcuni mesi fa dovevano essere rispettate e le evidenti difficoltà per aziende ed attività produttive era necessario introdurre qualche cambiamento. In Toscana, gli effetti del Covid si sono fatti sentire non solo tra gli imprenditori ma anche tra la gente, che ad esempio si è avvicinata sempre di più al mondo dell’online. Vediamo però nel dettaglio cosa è cambiato nell’ultimo anno e mezzo e quali sono i trend che hanno preso piede durante il Covid e che continueranno anche nel prossimo futuro.

Acquisti: molti toscani preferiscono ancora farli online

Durante la fase più critica della pandemia sono aumentate, in Toscana così come nel resto d’Italia, le vendite online nella maggior parte dei settori merceologici. Dai negozi di vestiti a quelli di scarpe, dagli shop di attrezzature sportive alle cartolerie, gli e-commerce hanno conosciuto una grandissima fortuna nell’ultimo anno e mezzo. Con l’allentamento ed il successivo venir meno del lockdown e delle restrizioni ci si attendeva però un graduale ritorno alla normalità, che almeno in Toscana è avvenuto solo in parte. In parecchi infatti hanno scoperto i numerosi vantaggi dello shopping online, in cui sanno di poter trovare tutto per un ufficio comodo e pulito, abbigliamento per grandi e piccini, articoli di cancelleria, elettrodomestici, accessori digitali e persino prodotti farmaceutici senza obbligo di ricetta. Insomma, ormai nel web si riesce a reperire qualsiasi cosa e questo sembra piacere ai toscani, che apprezzano anche la grande convenienza dello shopping online.

Smart working: il lavoro agile piace soprattutto in Toscana

Un altro trend che ha preso piede in piena pandemia e che in Toscana è stato accolto con grande entusiasmo è lo smart working: quel lavoro agile che consente ai dipendenti di svolgere le proprie mansioni rimanendo all’interno delle mura domestiche. Nelle prime fasi della pandemia le alternative non esistevano ed è stata dunque una scelta obbligata per molte aziende quella di far lavorare i propri dipendenti in smart working. Adesso che è passato più di un anno e mezzo però le cose non sembrano cambiate più di tanto: sono moltissime le realtà che continuano su questa strada e gli stessi lavoratori sembrano ormai apprezzare tale nuova modalità.

Secondo gli esperti, anche lo smart working è un trend che sarà destinato a proseguire anche nel prossimo futuro e ciò non stupisce affatto. I vantaggi, sia per le aziende che per i dipendenti, sono evidenti ed il periodo del lockdown ha permesso di scoprirli tutti.

I borghi e le campagne tornano a popolarsi

Un ultimo trend che ha preso piede nell’ultimo anno e che possiamo considerare una conseguenza dello smart working riguarda il mercato immobiliare. Secondo quanto riferito dalle maggiori agenzie del settore infatti in Toscana borghi e aree rurali sono tornate al centro dell’interesse: si cerca casa al di fuori delle grandi città perché la vicinanza con il luogo di lavoro non è più un fattore determinante.