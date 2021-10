Ritrovati eroi toscani dispersi alla Grande Guerra

«Yo soy Giorgia, soy una mujer», Meloni a Madrid e il suo tormentone tradotto in spagnolo

Il recupero di un vecchio cimitero di guerra in provincia di Treviso ha consentito di ritrovare due soldati toscani dispersi durante la Grande Guerra

MONTAIONE — Due soldati toscani dispersi nella Grande Guerra sono stati ritrovati in un cimitero della provincia di Treviso, nel Veneto. Il Comune di Borso del Grappa, durante il recupero del cimitero di guerra Cason del Coston sul Monte Grappa, tra i 250 nomi di soldati sepolti ha ritrovato anche due eroi toscani, originari di Montaione.

Partiti per il fronte, i soldati Antonio Bagnoli e Luigi Conti non fecero mai ritorno a casa, in Toscana.

"Grazie alla nostra assessora Cristina Martini - ha raccontato il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi - abbiamo risposto all'invito dell'amministrazione comunale di Borso del Grappa per rendere omaggio a due giovani montaionesi caduti sul fronte della Grande Guerra, dati per dispersi e che adesso abbiamo ritrovato. Ora dovremo aggiornare con i loro nomi, Antonio Bagnoli e Luigi Conti, la grande lapide presente in municipio che celebra i caduti montaionesi della Prima Guerra Mondiale".

In occasione della inaugurazione del cimitero è stato reso omaggio anche al sacrario di guerra di Cima Grappa con la deposizione della corona di alloro ai caduti.

Quest'anno ricorre anche il centenario della traslazione del milite ignoto all'altare della patria a Roma.