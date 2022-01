Il Comune archivia le pratiche e passa al digitale

Una montagna di pratiche edilizie da digitalizzare lasciano gli uffici comunali e saranno consultabili online attraverso un motore di ricerca

MONTESPERTOLI — Le pratiche edilizie accumulate nel corso del tempo abbandonano per sempre gli uffici del Comune di Montespertoli per essere digitalizzate.

"Quello che vedete è il trasferimento di tutte le pratiche edilizie per la completa digitalizzazione. In questo modo avremo tempi più veloci per l’accesso agli atti che sarà completamente digitale e molto più veloce, avremo tutto in digitale comprese vecchie pratiche molto consumate e che rischiavano di rompersi e avremo recuperato alcuni spazi utili per riorganizzare al meglio alcuni uffici comunali" è quanto spiegato dal sindaco Alessio Mugnaini che anche in questa occasione ha documentato tutto con le foto pubblicate sui social, e dunque già smaterializzate.

"Credo che sarà veramente una di quelle operazioni che semplificheranno molto il lavoro di tanti tecnici e cittadini. Su questo progetto abbiamo investito molto insieme al personale dell’ufficio Edilizia e sono certo porterà i risultati sperati" ha concluso il primo cittadino che ha dato una spinta digitale affermandosi, anche e soprattutto durante l'emergenza pandemica, come un punto di riferimento per la connessione della comunità.