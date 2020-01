Incidente in Fipili, due chilometri di coda

Il sinistro è avvenuto questa mattina nel tratto di superstrada tra Navacchio e Pisa nord est, in direzione Pisa. Tre feriti

CASCINA — Due chilometri di coda in Fipili per un incidente avvenuto questa mattina tra Navacchio e Pisa nord est in direzione Pisa.

Ad informare dell'accaduto, con un post su Twitter, è Muoversi in Toscana.

Tre persone, lievemente ferite, sono state prese in carico dai sanitari del 118.