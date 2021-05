Verde è bus e arriva con nuovi collegamenti

Sbarca anche nel Pistoiese con nuove linee la rete Flixbus che attiva rotte verso le principali mete nazionali. A Giugno toccherà a Empoli

PISTOIA / MONTECATINI TERME — Verde è bus e si chiama FlixBus, che sbarca nel Pistoiese con nuove linee e collegamenti che ampliano la rete toscana portando a 10 il numero di città collegate. I nuovi autobus lanciano collegamenti diretti con Pistoia e Montecatini Terme a partire da venerdì 28 Maggio, mentre per Empoli il debutto è fissato per venerdì 11 Giugno. Il circuito già comprende le città di Firenze, Prato, Pisa, Lucca, Siena, Poggibonsi e Bettolle di Sinalunga.

Per cinque giorni a settimana, quindi, il Pistoiese potrà contare su nuovi collegamenti diretti con 14 città italiane tra cui Roma, Napoli e Genova, tutti attrezzati secondo le misure di contenimento del contagio da Covid-19. "Ancora non siamo nelle condizioni di poter garantire una ripartenza a pieno regime, ma guardiamo con fiducia al futuro: ora più che mai, dobbiamo garantire a tutti la possibilità di viaggiare in totale sicurezza, per dare il giusto slancio a un settore che ha già sofferto troppo e che ha bisogno del nostro supporto", dichiara Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.

Tra gli obiettivi c'è anche quello di favorire la capillarizzazione dei flussi turistici, potenziando le rotte giornaliere includendo anche alcuni piccoli e medi centri della regione, con il duplice obiettivo di assicurare anche a chi risiede in aree poco collegate la possibilità di spostarsi e, al tempo stesso, veicolare i flussi di visitatori lungo itinerari meno noti, creando opportunità per il turismo locale.