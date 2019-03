Riqualificazione urbana, soldi a Cerreto Guidi

Riqualificazione urbana. Il Comune di Cerreto Guidi ottiene un finanziamento regionale di 20mila euro per interventi nei centri commerciali naturali

CERRETO GUIDI — Il Comune di Cerreto Guidi è tra i beneficiari dei contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture, per il turismo ed il commercio e per interventi di qualificazione dei centri commerciali naturali, concessi con un apposito bando della Regione Toscana.

Il finanziamento concesso ammonta a €.19.715 ed è finalizzato a una serie di interventi per migliorare l’aspetto e la fruibilità del centro storico con particolare riferimento alle strade di accesso e a quelle dell’anello del borgo (Via Roma, Via Santi Saccenti, Via Guidi, Via della Libertà, Via del Mortaio, Piazza Umberto I e Piazza Vittorio Emanuele II).

In particolare il finanziamento ottenuto servirà per il rinnovo di parte dell’arredo urbano, per l’allestimento di contenitori per la raccolta di rifiuti, fioriere, sistemazione spazi verdi e segnaletica.

“Siamo soddisfatti- commenta a nome dell’Amministrazione comunale il Sindaco Simona Rossetti- per il contributo ottenuto che migliorerà il decoro del nostro centro storico, avendo una ricaduta positiva anche sulle attività commerciali presenti. E’ dall’inizio del nostro mandato-prosegue il Sindaco-che siamo impegnati nella riqualificazione e valorizzazione del centro per renderlo sempre più attrattivo.

Per far ciò abbiamo messo in campo tante azioni tra loro diverse, da quelle commerciali e turistiche insieme all’assessore Buti, a quelle urbanistiche, nell’intento di accrescere la qualità del centro per i turisti, di migliorare la vivibilità per chi ci abita e di sostenere le attività commerciali. Ringrazio il CCN per aver creduto con noi in questo progetto”.