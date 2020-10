Focolaio a Villa Serena, i contagiati salgono a 41

Contagiati sia anziani che dipendenti. Tre degli infettati devono ripetere il tampone. Cinque sono stati trasferiti in ospedale e una paziente è grave

MONTAIONE — Si allarga il focolaio nella struttura per anziani Villa Serena di Montaione, la più grande casa di riposo dell'Empolese. A risultare positive 41 persone, 23 ospiti e 18 operatori. Ad aggiornare sui nuovi dati con una diretta Facebook è stato il sindaco Paolo Pomponi.

Dei 23 anziani positivi, ha spiegato il primo cittadino, ci sono tre esami da ripetere. Cinque al momento le persone ospedalizzate, tutte tra gli ospiti, di cui una definita in gravi condizioni.

L'Asl Toscana Centro ha inviato intanto tre infermieri per supportare l'attività della struttura, in cui è stata ricreata anche una 'bolla' Covid per isolare le persone, più altri due che arriveranno nei prossimi giorni.