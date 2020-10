Il Covid entra in un'altra Rsa, anziano positivo

Il caso di contagio è stato segnalato dal sindaco di Montaione Paolo Pomponi. Sono 250 gli ospiti della residenza: "Alcuni con sintomi da verificare"

MONTAIONE — Un'altra Rsa toscana alle prese con il Covid-19. Stavolta è il caso di Villa Serena dove è stato riscontrato il primo caso di contagio da coronavirus tra gli ospiti.

A dare la notizia è stato stamattina il sindaco di Montaione Paolo Pomponi su Facebook: "Ecco una di quelle notizie che non avrei mai voluto dare - ha scritto - È stato registrato il primo caso di positività al Covid-19 di un residente della nostra Casa di Riposo Villa Serena. L'anziano attualmente si trova in ospedale dove è stato accompagnato all'insorgere dei primi sintomi".

Nella struttura, una delle più grandi dell'area con circa 250 ospiti, sono già state adottate tutte le misure previste dai protocolli sanitari "sugli altri residenti e sugli operatori della Rsa entrati in contatto con il soggetto risultato positivo".

"Non nascondo - ha aggiunto il sindaco - la preoccupazione per questa situazione. Purtroppo anche altri residenti manifestano sintomi da verificare. Nutro fiducia nel Servizio Sanitario Regionale cui spetta fornire indicazioni per affrontare la situazione. Grande fiducia anche nella professionalità del personale tutto di Villa Serena, cui va il supporto per gestire un momento cosi difficile per la nostra Casa di Riposo".