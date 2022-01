Camper dei vaccini a scuola, tappa a Montespertoli

Crisi Ucraina: la Russia, le cause e il patto non scritto con gli Usa

MONTESPERTOLI — L’Istituto Comprensivo Statale con il Comune di Montespertoli hanno aderito all’attivazione di Vaccinazione Mobile, il camper vaccinale per i bambini della fascia di età 5-12 anni (non compiuti). Sarà possibile vaccinare i bambini martedì 1 Febbraio presso il giardino della Scuola Machiavelli dalle ore 12 alle 16.

Sarà possibile fare sia la prima che la seconda dose (a distanza di 21 giorni dalla prima dose) per bambini/e dai 5 anni ai 12 non compiuti. La somministrazione della dose sarà possibile anche nel caso in cui sia già stata fatta prenotazione presso altro punto vaccinale. Prenotazione on line.

Possono accedere tutti i residenti dei comuni della Asl Toscana Centro e sono necessari tessera sanitaria, documento di identità, modulo di consenso dei genitori già firmato, presenza di almeno uno dei genitori e delega dell'altro se impossibilitato.