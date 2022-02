Caro bollette, Empoli lascia al buio la piazza

Il Comune di Empoli ha annunciato l'adesione alla iniziativa di Anci, rilanciata da Anci Toscana, contro il rincaro delle utenze energetiche

EMPOLI — La protesta è solo simbolica ma il problema è concreto perché il caro bollette rischia di mettere in crisi i bilanci dei Comuni italiani. Per questo motivo Anci ha promosso l'iniziativa di spegnere le luci dei monumenti per 30 minuti a partire dalle 20 del 10 Febbraio.

Il Comune di Empoli aderisce all’iniziativa spengendo le luci in Piazza della Vittoria.

La proposta è stata lanciata da Anci Nazionale e stanno rispondendo Comuni da Nord a Sud del Paese e consiste nello spegnimento delle luci di piazze e luoghi simbolici contro il 'caro bolletta', domani, giovedì 10 Febbraio 2022, dalle 20 alle 20 e 30.