Nuova strada 429, c'è l'ultima tappa del raccordo

Nuova srt 429, con il lotto IV completato il raccordo Castelfiorentino-Empoli. L'apertura stamani alla presenza delle autorità

CASTELFIORENTINO — Il sogno accarezzato per decenni dalle popolazioni della Valdelsa è finalmente diventato realtà. Questa mattina è stato infatti aperto ufficialmente il tratto relativo al lotto IV della nuova Srt 429, ultima tappa del raccordo Castelfiorentino-Empoli, grazie al completamento delle opere sul tracciato che collega la frazione di Dogana alla nuova rotatoria realizzata appositamente sulla S.P. 4 Volterrana, a poche centinaia di metri dal capoluogo di Castelfiorentino.



Il tracciato del lotto IV, della lunghezza di km 5,7, è caratterizzato dalla presenza di ben tre gallerie e due ponti, opere necessarie per consentire alla nuova Srt 429 di deviare all’altezza della frazione di Dogana, evitando così un’area a maggiore densità abitativa.



Proprio dalla rotatoria di Dogana ha preso il via il giro inaugurale da parte delle autorità, che ha effettuato alcune soste per dar modo al Commissario straordinario, Alessandro Annunziati, di illustrare le varie fasi dell’intervento, fino al ricongiungimento con il capoluogo di Castelfiorentino all’altezza del Ponte sul Rio Petroso, dove è avvenuto il taglio del nastro.



Erano presenti il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il nuovo Prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, Il Sindaco metropolitano, Dario Nardella, il Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, Alessio Falorni, il Sindaco di Empoli, Brenda Barnini, il Sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti. La Regione Toscana era rappresentata anche dall’Assessore Stefano Baccelli (Infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti) e dal consigliere Enrico Sostegni. Dei parlamentari dell’Empolese Valdelsa erano presenti Laura Cantini e Dario Parrini.