Sindaco chiede a Balenciaga l'apertura al pubblico

Il sindaco di Cerreto Guidi in visita al nuovo stabilimento ha chiesto una apertura al pubblico per ricordare gli anni '80 e guardare al futuro

CERRETO GUIDI — "Una apertura ai cittadini per vedere l'interno del nuovo stabilimento" è quanto ha chiesto il sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, al gruppo Kering.

Nello stabilimento ex Enny di Cerreto Guidi sono stati completati i lavori per il nuovo laboratorio di pelletteria del gruppo francese Kering ed è in corso l'organizzazione della produzione di borse a marchio Balenciaga.

Il sindaco Simona Rossetti ha fatto una visita allo stabilimento "Il gruppo Balenciaga comincia. In pochi giorni siamo passati dal movimento di ditte e persone per completare i lavori, al flusso di persone che entrano oggi per organizzare la formazione e la nuova produzione. Sono passata per un “In bocca al lupo” generale e per una richiesta: quando ci saranno le condizioni, un momento in cui sarà possibile per tutti vedere l’interno. Per un cerretese è importante secondo me vedere il dentro".

Rossetti ha ricordato la ex Enny "Quella “Ex” che per tanti anni è stata il segno di ciò che non c’era più, ora lascia spazio a ciò che da oggi riparte. E ripenso a Giovanni Cappellini, e lo ringrazio per quello che ha fatto. Ripenso agli anni ‘80. Ma penso anche che il nostro compito è quello di guardare avanti, con quegli anni nel cuore, cercando di costruire qualcosa per il domani" ha concluso il sindaco.

A Novembre 2020 il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, accompagnato dal consigliere regionale Enrico Sostegni aveva fatto visita allo stabilimento in fase di realizzazione. Il presidente aveva sottolineato l’importanza che la prossima apertura di Balenciaga avrà per il mondo imprenditoriale e produttivo della Toscana, congratulandosi con i responsabili del gruppo per l’investimento e la qualità dello stabilimento che si tradurrà in una significativa ricaduta occupazionale.