Anteprima del nuovo centro vaccinale Caponnetto

Comune ed Asl sono al lavoro per organizzare l'attività del Centro Polivalente trasformato in un nuovo Hub per la vaccinazione contro il Covid-19

CERTALDO — Nuovo sopralluogo da parte del sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, al centro polivalente Caponnetto trasformato in Centro per le vaccinazioni anti-Covid. Il Centro Comunale Polivalente “Antonino Caponnetto” è la struttura di viale Matteotti inaugurata nel 2005 per gli eventi.

Comune, Asl e volontariato stanno organizzando la gestione delle vaccinazioni all'interno del centro vaccinale.

"I box sono stati realizzati, le postazioni stanno prendendo forma" ha spiegato Giacomo Cucini.

Nelle scorse settimane il primo cittadino aveva messo a disposizione la struttura come Hub per accogliere i cittadini da vaccinare secondo l'agenda predisposta dalla Regione Toscana "Gli spazi del centro polivalente Caponnetto come sede vaccinale di area lo trasformano in punto di riferimento non solo per la comunità certaldese ma anche per tutta la Valdelsa".