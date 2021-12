Raccolta rifiuti unica nella frazione a metà

Tutta Marcialla, anche la parte certaldese, vedrà da Febbraio prossimo il passaggio al porta a porta stabilito per la parte barberinese

CERTALDO / BARBERINO TAVARNELLE — Nella frazione a metà l'entrata in vigore della raccolta rifiuti porta a porta sarà invece unica: l'estensione della nuova modalità di servizio, che nel territorio di Barberino Tavarnelle sarà introdotta in forma integrale dal 14 Febbraio 2022, supera i confini amministrativi grazie a una nuova forma di collaborazione con l'amministrazione comunale vicina di casa, il Comune di Certaldo.

Il percorso informativo e di contattazione delle famiglie, avviato da alcune settimane, coinvolgerà l’intera frazione di Marcialla la cui amministrazione ricade parte nel Comune di Barberino Tavarnelle e parte in quello di Certaldo Certaldo. Nei mesi scorsi i cittadini avevano lamentato le disparità amministrative tra le due porzioni della medesima frazione, arrivando a prospettare una MarciallExit con la richiesta di entrare tutti a far parte del territorio barberinese.

Ora ecco un'azione parificata: "L’attivazione del nuovo sistema di raccolta rifiuti interesserà concretamente tutti i marciallini, a prescindere dal territorio comunale di residenza", annuncia una nota. "L’introduzione del servizio nasce da una precisa volontà politica di condivisione delle esigenze dei cittadini messa in atto dai Comuni di Barberino Tavarnelle e Certaldo", si sottolinea.

E allora via: l’attività di contatto di tutti i residenti, effettuata casa per casa dagli operatori Alia, farà tappa nei prossimi giorni anche a Marcialla per fornire le informazioni e gli strumenti necessari alla partenza del nuovo servizio. La consegna a domicilio dei bidoncini e dell’intero kit necessario a differenziare correttamente è in corso da settimane e andrà avanti fino a Gennaio.

Saranno raccolte al domicilio dei cittadini imballaggi e contenitori in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo, e ancora carta e cartone, residuo non differenziabile, organico. Solo il vetro verrà conferito nelle apposite campane stradali.