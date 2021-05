"Il sorriso più bello? L'ho trovato nella Rsa"

Il primo cittadino di Certaldo ha pubblicato la foto di un incontro al vetro di una residenza sanitaria assistita durante una visita alla struttura

CERTALDO — Il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, ha fatto visita alla Casa di Riposo Giglioli dove ha salutato alcuni anziani presenti ed ha ricevuto dal Rotary Club un totem multimediale per l'incontro a distanza tra gli ospiti ed i loro familiari.

"Il sorriso più bello, quello con gli occhi felici e le mani che si incontrano, anche se con il vetro della finestra a separarle" ha detto Cucini, pubblicando lo scatto su Facebook.

"I Rotary Club del raggruppamento Toscana 2 hanno consegnato un totem, strumento multimediale che permetterà agli ospiti di incontrare i loro affetti, di scambiarsi sguardi oltre che parole anche non in presenza. E' importante potersi guardare negli occhi: è forse l'incontro più autentico. E' mancato a tutti noi in questi mesi di emergenza Covid. E' mancato ancor più agli anziani, costretti a rinunciare alle visite dei propri cari, anche se, mi preme, non sono mai stati soli grazie all'impegno del personale della nostra Rsa" ha concluso Cucini.