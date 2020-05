Covid, spuntano altri 4 casi tra Empolese e Cuoio

I guariti aumentano costantemente e il numero degli attualmente positivi scende. Tuttavia il virus avanza, seppur lentamente, con nuovi contagi

EMPOLI — Dopo giorni in cui il coronavirus sembrava aver subito una decisa battuta d'arresto, ecco spuntare quattro nuovi casi Covid-19 tra Empolese e Cuoio, per la precisione 2 ad Empoli e 2 a Santa Croce Sull'Arno, come riferito dalla Azienda Usl Toscana Centro. Un dato che non deve certo allarmare, ma che fa capire quanto la battaglia contro il virus sia ancora lunga.

"Oggi a Santa Croce sull'Arno purtroppo abbiamo due nuovi casi positivi, risultati tali a seguito dei test sierologici - ha precisato la sindaca, Giulia Deidda -. Sono attualmente in buone condizioni e ci risulta che abbiano avuto dei sintomi nei primi giorni di marzo, quindi non sarebbero due casi partiti in questo inizio di fase due. Tuttavia questo ci fa capire quanto sia importante essere prudenti, attenti, cauti".

"Per ora sono state predisposte le quarantene per i familiari di questi due nuovi casi - ha aggiunto la prima cittadina -. Continuiamo a rispettare le regole, è importante!"

Nel frattempo si continua a morire. Sono 942 i decessi collegati al coronavirus avvenuti in Toscana dall’inizio dell’epidemia, cinque dei quali registrati nelle ultime: 2 le persone decedute nella provincia di Firenze, 1 a Prato, 1 a Lucca, 1 a Pisa.

Per la Regione i casi Covid-19 totali registrati in provincia di Firenze sono oggi 3.316, 867 quelli in provincia di Pisa. In entrambi i casi, per fortuna, si contano già numerosi guariti.

In Toscana gli attualmente positivi sono ad oggi 4.147, il 6,8 per cento in meno di ieri. Oltre a questi si contano 9.937 toscani in isolamento domiciliare e in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate ma non sono stati sottoposti a tampone.