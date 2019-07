"I casi clinici di Leonardo" in ospedale

Il San Pietro Igneo diventa location per due appuntamenti insoliti: una conversazione fra medici sul genio di Vinci ed un concerto

FUCECCHIO — Due eventi che avranno come location l’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio a sottolineare che l’ospedale è luogo di cura ma anche di relazione. Li promuove la direzione medica degli ospedali di Fucecchio e San Miniato che con queste premesse avvia l’esperienza di “OspedalEstate 2019”, contenitore di appuntamenti a partecipazione libera per un ospedale che sia sempre più a misura di persona.

Il primo evento è mercoledì 17 luglio (alle 18) con “I casi clinici di Leonardo”, una conversazione tra medici ma non solo per medici, su alcuni aspetti particolari della vita e dell’opera del Genio di Vinci, in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte.

Tra i relatori Roberta Barsanti, direttore del Museo di Vinci, Giuseppe Lombardo, internista, Simonetta Chiellini, oculista, Carlo Rossi, neurologo e la professoressa Guglielmina Pepe.

Il 22 luglio (alle 19), invece, Stefano Atzori, giovane medico radiologo e talento della chitarra classica, farà vibrare le corde del “Pentagramma del cuore”. Entrambi gli appuntamenti sono promossi dall’Azienda Usl Toscana centro.

“Pur di garantirsi le cure il paziente – ha sottolineato Renato Colombai della direzione medica degli ospedali di Fucecchio e San Miniato – è stato in passato disposto ad adeguarsi a regole rigorose. Oggi all’ospedale si chiede sì di curare ma con un’organizzazione umanistica cioè a misura di persona. L’ospedale di Fucecchio oltre alla sua focalizzazione ortopedica, intende caratterizzarsi per una sua particolare prerogativa, quella di orientarsi alla persona”.