Torna la Camminata del Sandalo

Tutti a piedi da Fucecchio fino a Cerreto Guidi per la settima edizione dell'iniziativa promossa dalla Consulta giovanile dell'Unità Pastorale

FUCECCHIO — "Camminare insieme non solo per spostarsi da un luogo all'altro ma per incontrarsi, conoscersi e conoscere - sottolineano dal Movimento Shalom -, sentirsi parte di un qualcosa di più grande e costruire una nuova umanità inclusiva e solidale. Camminare insieme per rivivere emozioni, condividere sensazioni e ricordi di un’estate appena trascorsa, durante la quale i giovani del Movimento hanno avuto modo di vivere esperienze diverse tra loro ma tutte significative e formative, che meritano di essere condivise e ascoltate".

Ecco che questa VII Camminata del Sandalo in programma per domani, Giovedì 5 Settembre, organizzata come ogni anno dalla Consulta giovanile dell’Unità Pastorale di Fucecchio, con partenza dalla Chiesa dei Frati in P.zza La Vergine (Fucecchio – ore 18.00), sarà l’occasione, una volta arrivati a Cerreto Guidi (in P.zza Umberto I), per ascoltare le testimonianze dei ragazzi del Movimento Shalom tornati dal viaggio umanitario in Benin e Togo e dei giovani che hanno prestato il loro servizio durante le attività estive.

Le testimonianze dei ragazzi si alterneranno alle esibizioni dei piccoli sbandieratori delle contrade del Palio del Cerro. La serata si concluderà con la consegna del Premio Santa Liberata all'Associazione Amici di Elia Onlus.

Sono numerose le associazioni del territorio che hanno aderito a questa VII edizione della Camminata del Sandalo oltre naturalmente alle amministrazioni comunali di Fucecchio e Cerreto Guidi : Popoli Uniti, Ortolani Coraggiosi, Libera Comprensorio Cuoio, Banca del Tempo San Miniato e Fucecchio, AVO, Ass. Hurria Solidarietà con il popolo Saharawi, Fondazione I Care, Terenga Montopoli, Cif Casa del Fanciullo, Spi Cgil Lega Intercomunale San Miniato Montopoli, Autismo Toscana, Pubblica Assistenza Fucecchio, SPI CGIL Fucecchio.