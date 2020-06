Un quadro floreale per il Corpus Domini

La messa celebrata dal vescovo Migliavacca sarà l'occasione per mantenere viva la tradizione dell'Infiorata a Fucecchio anche al tempo del Covid-19

FUCECCHIO — Non saranno le tipiche decorazioni che ogni anno ricoprono di splendidi manti floreali il centro storico di Fucecchio ma l'Infiorata, anche ai tempi del Covid-19, si farà. In occasione della messa del Corpus Domini di domenica 14 giugno il Gruppo Infioratori della Pro Loco di Fucecchio realizzerà un quadro floreale all'interno della Collegiata di San Giovanni Battista a meno che le condizioni meteo, al momento non buone, non ne permettano la realizzazione all'aperto, che in tal caso avverrà in piazza Vittorio Veneto nello spazio antistante la chiesa.

Come da disposizioni ministeriali la realizzazione del quadro, prevista sabato sera, sarà curata da un gruppo di infioratori ristretto, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dai protocolli.

L'Infiorata, come ogni anno, sarà coordinata dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni del territorio come Shalom, Scout e gli Amici del Centro storico, a dimostrazione della forte volontà di non interrompere la tradizione rivisitandola e riproponendola pur con modalità diverse.

A celebrare la messa del Corpus Domini, in programma alle 9 di domani, domenica, sarà il vescovo di San Miniato Mons. Andrea Migliavacca, che nell'occasione riprenderà la visita pastorale interrotta a causa del lockdown offrendo al tempo stesso l'occasione per dar vita ad una celebrazione unitaria con tutte le parrocchie di Fucecchio.