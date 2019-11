Il Maggio Metropolitano arriva a Fucecchio

Con ​“La stagione dei fiori” nell’auditorium La Calamita. Lo spettacolo è promosso dalla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

FUCECCHIO — Il Maggio Metropolitano fa tappa a Fucecchio. Domani, sabato 16 novembre, alle 15.30 l’auditorium La Calamita metterà in scena lo spettacolo teatrale “La stagione dei fiori”, a cura della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Il Maggio Metropolitano, alla sua terza edizione, è un progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze, promosso della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Firenze dei Teatri. Rivolto ai Comuni della Città Metropolitana di Firenze, ha l’obiettivo di porre in risalto il patrimonio di valori, intercettare le energie del territorio, sperimentare nuove forme di partecipazione e potenziare il rapporto tra cittadinanza metropolitana e Maggio Musicale Fiorentino. Tutto il ciclo di iniziative, dalle conferenze, ai concerti, alle prove aperte delle opere e dei concerti al Teatro del Maggio, agli spettacoli per ragazzi, nasce infatti col presupposto che lo sviluppo sociale ed economico di una comunità, piccola o grande che sia, passi anche dalla sua crescita culturale.

Un fitto calendario di appuntamenti, oltre cento, distribuiti nelle cinque aree di riferimento della Città Metropolitana (Chianti, Cintura Fiorentina, Empolese e Valdelsa, Mugello, Valdarno e Valdisieve) e rivolto ad un pubblico di tutte le età. Ingresso gratuito.