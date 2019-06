Al consiglio comunale premi alle realtà sportive

Al prossimo Consiglio Comunale riconoscimenti a Empoli Under 16, Empoli Ladies, Use Rosa e Toscana Atletica, appuntamento giovedì

EMPOLI — Il prossimo Consiglio Comunale di Empoli si riunirà in seduta straordinaria giovedì 27 giugno 2019, alle 19.30, nella sala consiliare al primo piano di Via Giuseppe del Papa, 41.

La seduta sarà presieduta dal Presidente Alessio Mantellassi. Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta consiliare in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli.

Quella di giovedì sarà una seduta particolare, il cui inizio, dalle 20, sarà caratterizzato da una semplice e breve cerimonia di consegna di alcuni riconoscimenti a realtà sportive che si sono particolarmente contraddistinte in questa ultima stagione.

Una novità per il consiglio comunale di Empoli, la consegna di una menzione al merito sportivo alla squadra Under 16 dell’Empoli FC, fresca di vittoria del campionato nazionale giovanile 2018-2019, il loro ‘Scudetto’; quindi, restano al calcio, le ragazze delle Empoli Ladies , appena promosse in Serie A; il basket con le ragazze della Use Rosa, per la ‘salvezza’, ovvero la permanenza nel campionato di Serie A; quindi anche la Toscana Atletica, le cui ragazze hanno raggiunto la straordinaria qualificazione per partecipare alle Finali Oro.

Durante il saluto del presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi verrà consegnata una pergamena di riconoscimento ai rappresentanti delle squadre che saranno presenti in aula.