Allagamenti nel centro di Empoli

Defluita senza particolari problemi la piena dell'Arno transitata da Empoli, ma si registrano allagamenti in centro e ad Avane

EMPOLI — Idrovore in azione nel centro di Empoli per l'allagamento di piazza Farinata degli Uberti e di altre zone, sempre del centro e anche della frazione di Avane.

La piena dell'Arno è invece passata senza problemi ad Empoli e negli altri comuni della zona.

"Nella nottata a Empoli sono scesi 65 mm di pioggia, l'Arno è in piena e per difenderci dalla piena c'è un solo modo: chiudere le cateratte che impediscono all'Arno di entrare dentro", ha spiegato il sindaco Brenda Barnini.

"Ma dal momento che tutto il nostro reticolo idraulico era già pieno quando chiudi e l'acqua non può più scolare in Arno esce per forza sul territorio ed è quello che sta succedendo nel Centro storico come ad Avane o via Torricelli. Ci aspettano ancora altre ore di passione perché l'Arno scende molto lentamente e noi abbiamo tanta acqua in tutto il reticolo. Abbiamo idrovore attive ad Avane e in Centro. Intanto superiamo l'emergenza poi ovviamente ci occuperemo di trovare soluzioni e ristorare i danni chiedendo aiuto anche alla Regione Toscana."