Autisti bus assenti, tutte le corse soppresse

Il Covid colpisce ancora e continua a tenere parte del personale di bordo a casa

EMPOLI — Con 32 autisti assenti per malattia o quarantena Covid nell'area di servizio comprendente Empoli, il trasporto pubblico locale su gomma resta in sofferenza. Autolinee Toscane comunica la rimodulazione del servizio per la giornata di domani, sabato 12 Febbraio, al netto dei conducenti che nelle prossime ore potrebbero ancora ammalarsi o doversi sottoporre a isolamento.

Se infatti domenica il servizio sarà regolare, per domani alcune corse saranno soppresse. Eccole: