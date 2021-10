Torna la partita di Serie A, traffico nel pallone

Domenica l'Empoli gioca in casa contro l'Atalanta. Ecco le regole per accedere ai varchi e le modifiche che scatteranno per la viabilità

EMPOLI — Traffico nel pallone, domenica prossima quando al Castellani torna a giocare la Serie A. L'Empoli rorna a giocare in casa e alle 15 lo stadio comunale Carlo Castellani ospita l'ottava giornata del campionato con Empoli-Atalanta.

La chiusura della viabilità dell’area sportiva avverrà a partire dalle 11 per consentire l’allestimento delle varie barriere attorno allo stadio. In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su Via Bisarnella/Viale Olimpiadi e tutta Via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.

I cancelli dell’impianto sportivo saranno aperti dalle 13. La ripresa della normale circolazione avverrà intorno alle 18,30 di domenica. Ai tifosi locali empolesi si consiglia di arrivare con largo anticipo per agevolare i controlli di routine ai varchi di ingresso dello stadio, sia in Tribuna, sia in Maratona e negli altri settori.

A tutti i tifosi ospiti, sono previste circa 1.000 persone in arrivo con mezzi propri dalla zona della Lombardia, si ricorda che l’uscita consigliata per raggiungere lo stadio è quella di Empoli Est. Il parcheggio a loro dedicato è in via delle Olimpiadi, davanti al Palazzetto dello Sport Albano Aramini.

Alla fine della gara, al momento del deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sono previsti rallentamenti lungo Via Monaco, in zona parco di Serravalle, e lungo la strada Tosco Romagnola (statale 67).

Da parte del Comune non si esclude che per motivi di sicurezza il Gos, Gruppo operativo sicurezza, decida per il tempo necessario di chiudere in uscita lo svincolo Empoli Est della ‘superstrada’, sia in direzione Firenze sia in direzione Livorno. Chi si dovrà recare a Empoli potrà utilizzare gli svincoli di Empoli Centro o Empoli Ovest (non Montelupo).

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle 10 fino al termine dell’incontro: si sta parlando in particolare di Via della Maratona, dall’ingresso su Via delle OIimpiadi fino a Via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di Via De Coubertain e di Via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione.

Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da ritirare presso il comando di polizia municipale di Empoli, in Via Cavour 79, negli orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì venerdì e sabato dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 14 alle 18. Per ottenere l’autorizzazione-permesso occorre presentarsi con copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.

Le strade interessate dalla chiusura sono, come sempre, queste Vie: Bisarnella, Olimpiadi, Garigliano, Volturno, Po, Adige, Tevere, Barzino, Compagni, Parini, Manzoni, De Coubertin, Del Discobolo, Fidippide, Petri, Castellani, Giovanni XXIII, del Pentathlon.