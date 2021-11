Covid, 17 nuovi casi in 6 Comuni dell'Empolese

La figuraccia di Ugo Mattei: «Il 70% dei ricoverati in terapia intensiva è vaccinato». Ma è il contrario

Curva epidemiologica in discesa rispetto alle precedenti 48 ore in cui l'aggiornamento sanitario giornaliero evidenziava la presenza di oltre 20 casi

EMPOLI — Sono 17 i tamponi positivi in più emersi nelle ultime 24 ore nell'Empolese.

I 17 casi in zona empolese a Castelfiorentino 2, Certaldo 1, Empoli 8, Fucecchio 3, Montelupo Fiorentino 1 e Vinci 2.

Sono 82 i nuovi casi positivi rilevati nella Città metropolitana di Firenze dalla Asl Toscana Centro e sono 2 i decessi in provincia di Firenze, non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore.

Nel dettaglio gli 82 casi in provincia di Firenze, di cui 17 in zona empolese, sono aBagno a Ripoli 4, Barberino di Mugello 2, Borgo San Lorenzo 7, Campi Bisenzio 5, Fiesole 2, Figline e Incisa Valdarno 1, Firenze 22, Greve in Chianti 1, Lastra a Signa 10, Reggello 2, Rufina 2, Scandicci 4, Sesto Fiorentino 1, Signa 1 e Vicchio 1.

